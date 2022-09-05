İntihalci rektör ve dekanı savunmak ülkücülere düştü



Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş geçen aylarda SOL Kültür yayınevinin düzenlediği bir “Edebiyat Söyleşisine” katılmasından sonra ülkücülerin hedefi haline geldi. Kendilerine Amasya Üniversitesi Ülkücüleri diyen bir grup öğrenci, Dr. Karakuş’a mezuniyet töreninde saldırdı.

SOL Kültür Yayınevi’nin düzenlediği, Amasya SOL Parti İl Başkanlığı’nın da katıldığı edebiyat söyleşisine davetli konuşmacı olarak katılan Karakuş ülkücülerin hedefi haline geldi. Karakuş, haziran ayında 12 Haziran Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ülkücülerin fiziksel saldırısına uğradı.

Karakuş, olayın öncesinde de MHP rozetli kişiler tarafından yolunun kesildiğini ve takip edildiğini belirtti. Kendisine yönelik tehditlerin devam ettiğinin altını çizen Karakuş saldırıda bulunan öğrencileri rektörlüğe şikâyet etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İNTİHALLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Dr. Karakuş, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı ve Dekan Dudu Duygu Kılıç’ın bilimsel tezlerinde intihal olduğunu, üniversitede kadrolaşma yaşandığını, soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığını konusunda basın açıklamaları yapmış, bu nedenle mobbinge maruz kaldığını dile getirmişti.