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İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var

Aralarında AK Partili yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda iş insanını borçlandıran ve intihara sürükleyen tefeci çetesine yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var

Aralarında AK Partili yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda iş insanını borçlandıran ve intihara sürükleyen tefeci çetesine yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

30 Kasım 2019 Cumartesi 09:38
İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var

İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var

Akdeniz Bölgesi'nde çok sayıda iş insanını yüksek faizle borçlandıran, intihara sürükleyen tefecilere yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. Mersin'de, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin isimlerinin, geçen yıl intihar eden iş insanı Ömer Saygılı'nın (45) bıraktığı notta isimlerinin olduğu öğrenildi


Mersin'de AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali-İdari İşler Başkanı iş insanı Ömer Saygılı (45), geçen yıl evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Saygılı'nın cebinden, intiharına sebep olduğunu ileri sürdüğü tefeci adlarının yazılı olduğu liste çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, mektupta adı geçen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre soruşturmada, mektupta adı geçen şüphelilerin tefecilik yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan  7 şüpheli tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2007'de intihar eden N.T. isimli öğretmenin yazdığı mektupta da, tutuklanan şüphelilerden bazılarının isimlerinin olduğu ortaya çıktı.

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