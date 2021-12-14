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İntihar girişimi rekorunu kırdı | 140'ncı kez çatıya çıktı

İstanbul başta olmak üzere gittiği illerde yüksek binalara, çatılara, yüksek gerilim hatlarına çıkarak intihar girişimleriyle tanınan Hasan İ, 140'ncı kez çatıya çıktı

14 Aralık 2021 Salı 00:19
İntihar girişimi rekorunu kırdı | 140'ncı kez çatıya çıktı

İntihar girişimi rekorunu kırdı | 140'ncı kez çatıya çıktı



Gittiği her şehinde yüksek binalara, elektrik direkleri ve kulelere çıkarak 139 kez intihara kalkışan şahıs, bu kez Rize'de ortaya çıktı. 140. kez intihara teşebbüs eden adamı Rize Pazar ilçesinde yetkililer güçlükle ikna etti.

  
139 kez intihara kalkışan şahıs, 140. kez intihara teşebbüs etti

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önceden 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıkarak 140. kez intihara kalkıştı.

Edinilen bilgilere göre, Rize'nin Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı. Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hasan İ.’nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İntiharSon DakikaRizePazar
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