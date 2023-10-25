İntörn doktor Nidanur'u vuran şahsının ifadesi pes dedirtti
Mersin'de tıp fakültesi öğrencisi Nidanur'u kız öğrenci yurdu önünde silahla vuran Ersin K. Adana'da silahla yakalandı
Mersin’de tıp fakültesi öğrencisi intörn doktoru pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Zanlının Emniyet'teki ifadesinde kadını 'kıskançlık' yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi.
Önceki gün akşam saatlerinde evine gitmeye çalışan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nidanur N.’yi merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdu önünde pompalı tüfekle 6 el ateş ederek ağır yaralayan Ersin K., olaydan sonra kaçtığı Adana’da suç aleti tüfekle yakalanarak Mersin’e getirildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olaydan sonra kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağ bacağı diz üstünden kesilen, sol bacağı da ağır hasarlı olan Nidanur N.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.