İpek Akgül cinayeti | Su kuyusuna gömülü bulundu
Gençler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşklarını tazelerken, İpek Akgül adlı genç kız erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Adana'da, Yaşar B., Sevgililer Günü'nde tabancayla başından vurup öldürdüğü İpek Akgül'ü (20) sulama kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı.
KIZININ OYUNCAK AYISINA SARILDI
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Yaşar B.'nin, ‘Sevgililer Günü'nde tabancayla öldürüp, portakal bahçesindeki sulama kuyusuna gömdüğü İpek Akgün'ün (18) annesi Sihan Akgün ile yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Kızının oyuncak ayısını kucağına alıp ağlayan Akgün, 5 gündür kızından haber alamadığını belirterek, "Benim kızım 'Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın oyuncak ayısı, ona getirmiştim. İpek, bak kızım sana ayını getirdim" dedi. Akgün’ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Akgün'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi.