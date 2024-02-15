İpek Akgül cinayeti | Su kuyusuna gömülü bulundu



Gençler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşklarını tazelerken, İpek Akgül adlı genç kız erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Adana'da, Yaşar B., Sevgililer Günü'nde tabancayla başından vurup öldürdüğü İpek Akgül'ü (20) sulama kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı.

KIZININ OYUNCAK AYISINA SARILDI

Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül'ü tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaşar B.'nin kendini ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.'nin yer tespiti sonrası Akgül'ün cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelininte kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu. Akgül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusu sürüyor.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Yaşar B.'nin, ‘Sevgililer Günü'nde tabancayla öldürüp, portakal bahçesindeki sulama kuyusuna gömdüğü İpek Akgün'ün (18) annesi Sihan Akgün ile yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Kızının oyuncak ayısını kucağına alıp ağlayan Akgün, 5 gündür kızından haber alamadığını belirterek, "Benim kızım 'Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın oyuncak ayısı, ona getirmiştim. İpek, bak kızım sana ayını getirdim" dedi. Akgün’ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Akgün'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi.