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İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi

Tirebolu ilçesi yakınlarında sahil yolunda bir menfeze düşen araçta 23 yaşındaki İrem Nur Ayhan öğretmen hayatını kaybetti.

12 Kasım 2021 Cuma 20:38
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi

İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi


Henüz hayatının baharında kendisini okulda öğrencilerine adayan genç öğretmen İrem Nur Ayhan, geçirdiği kazada can verdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Giresun'daki kaza, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
TireboluKaza
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