İrem Su Akkaya'nın katiline 9.9 yıl hapis cezası

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü 9.9 hapis cezası verildi.



İçinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu araca çarpan alkollü sürücü uzman çavuş Emre Eser'in yargılandığı davada acılı Akkaya Ailesi göz yaşlarına boğdu.

Burdur'da, üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak, ölümüne neden olan sürücü alkollü Emre Esmer'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye sunulan keşif raporunda, Esmer'in kullandığı otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğunun belirlendiği kaydedildi.



Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanında bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı.

KAZADAN 1 GÜN SONRA CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Emre Esmer'in, yapılan testte, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.



KAZA YERİNDE YENİDEN KEŞİF YAPILDI

Cezada indirim yapmayan mahkeme heyeti, Esmer'in ehliyetine 2.5 yıl süreyle el koydu. Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 11'inci Ceza Dairesi'nde kasım ayı başında görülen duruşmada mahkeme heyeti, kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

HIZI 92 KİLOMETREYMİŞ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen 5'inci duruşmaya İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya, Süleyman Emre K., taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede, olay yerinde yapılan keşfin ardından düzenlenen rapor okundu. Sanığın otomobilinin olay sırasındaki hızının tespiti için hazırlanan keşif raporunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi 72 değil 91 kilometre olduğunun belirlendiği kaydedildi.

"KOLU KANADI KOPARILMIŞ KUŞA DÖNDÜK"

Anne Leyla Akkaya, "Kızımı kaybedeli 8.5 ay oldu. Sanığı ailesi hapishanede görüyor; ancak ben çocuğumun toprağına sarılıyorum. Bizim ondan başka kimsemiz yoktu. Kolu kanadı koparılmış kuşa döndük, havada kaldık" dedi. Akkaya ailesinin avukatı ise sanığın hız sınırını yüzde 80 oranında aştığını belirterek, "Sanığın kırmızı ışığa ve kavşağa gelirken de hızını yavaşlatmadığı, bunun aksine hızını artırdığı tespit edilmiştir" diye konuştu. Sanık Emre Esmer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.