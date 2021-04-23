İş adamı Cüneyt Yılmaz, kızı Zeynep'i boğarak intihar etti

İstanbul Bahçeşehir'de, insanın kanını donduran cinsten bir olay yaşandı. İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yılmaz'ın bıraktığı mektupta ise eşini suçladığı öğrenildi

İstanbul Bahçeşehir'de, önceki gün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENLERİ EVE GELEN EŞİ BULDU

BABA VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti. Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, Büyükçekmece'de toprağa verildi.

YAZDIĞI MEKTUPTA EŞİNİ SUÇLADI

Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi.