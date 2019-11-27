İş adamından kadın öğretmene korkunç suçlama | Beni batırdı



İş insanı Mehmet Y., tanıştığı Betül K, adlı beden eğitimi öğretmeninin kendisini evlilik vaadiyle mağdur ettiğini, tehdit ve şantajla batırdığını iddia etti.

Mersinli müteahhit Mehmet Y., birlikte olduğu beden eğitimi öğretmeni Betül K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Y. (36), Betül K.’ya (30) yönelik savcılık suç duyurusunda “Evlenmek üzereydik. Nikah günü aldık; son anda nikâha gelmedi tören iptal oldu. Elinde, birlikte olduğumuz anlara dair görüntüler var. Bu görüntüleri eşime göndermekle tehdit etti. Evlenme bahanesi ile 1 milyon liraya yakın paramı aldı. Bana yaptıklarının benzerini, benden önce birlikte olduğu 3-4 kişiye daha yaptığını öğrendim. Yaşananlar nedeniyle şirketimle ilgilenemedim battım” iddiasında bulundu.

Telefonla ulaştığımız Betül K. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi. Hakkında çok sayıda icra takibi ve dava bulunan Betül K.’nın daha önce birlikte olduğu bir komiserin ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasında dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.

Ortağı oldukları aile şirketi ile Mersin’de bir çok lüks konut inşa eden müteahhit Mehmet Y. 3 yıl önce, devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Betül K. ile tanıştı.

İkili arasındaki ilişki bir süre sonra duygusal birlikteliğe dönüştü. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Y., Betül K. ile birlikte yaşamak üzere yeni bir ev kiraladı.

İkili bu evde birlikte yaşamaya başladı. İkili, geçen 2 Ekim’de evlenmek üzere nikâh günü de aldı. Ancak Betül K.’nin nikâha gitmemesi nedeni ile tören iptal oldu.

GÜN ALDIK NİKAHA GELMEDİ

Savcılık suç duyurusu ve ifade tutanaklarına göre Mehmet Y.’nin iddiaları özetle şöyle: “Betül K. ile 3 yıl önce tanıştık. Başlangıçta, maddi herhangi bir beklentisinin olmadığını, duygusal bir yakınlık kurmak istediğini söyledi. İlişkimiz ilerledikçe talepleri de gelmeye başladı.



Mersin’in en lüks sitesinde ev tuttum bir yıllık kirayı peşin yatırdım. Önceki eşinden olan kızını özel okula kaydettirdim parasını da ben ödedim.

Bir süre sonra bana ‘eşinin otomobili var bana da alacaksın’ dedi. Ona da lüks bir otomobil aldım. Hem kendisi için hem annesi için bana altın aldırdı. Toplamda 500 bin lira da para aldı. Bu paranın 400 bin lirası ile kardeşi H. K. adına bir ev aldı.

Bütün bu isteklerini yerine getirdim. Her şeye rağmen kendisi ile evlenmek istedim. Nikah için belediyeden gün aldık. 2 Ekim günü nikâha gelmedi tören iptal oldu.”

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ

Mehmet Y., nikâh işleminin yarıda kalması sonrası Betül K. ile ilişkilerinin gerginleştiğini belirterek şunları kaydetti: “Birlikteliğimize dair çok sayıda özel fotoğraf ve video cep telefonunda bulunuyordu.

Bu kayıtları eşime, aileme göndermekle tehdit etti. Bütün bu olanlar yaşandıktan sonra kandırıldığımı anladım. Benden önce birlikte olduğu 3-4 kişi ile de benzer sorunlar yaşamış. Elde edebildiği kadar menfaat elde etmiş.

Hatta, benden önce birlikte olduğu komiser U. G., uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalanmış ve 18 yıl hapis cezası almış. İddiaya göre, bu polis, Betül K.’nın maddi taleplerini karşılamak için bu işe girmiş.”



EŞİMDEN AYRILDIM İFLAS ETTİM

Mehmet Y., savcılık başvurusunun devamında “Benim de sonum farklı olmadı. Para yetiştirmek için bir süre sonra aile şirketimde yolsuzluk yapmaya başladım. İşlerle de ilgilenmeyince şirketin durumu kötüleşti ve battım.

Eşimden boşandım çocuğumdan ayrıldım, intihara kalkıştım” dedi. Savcılık dosyasında yer alan belgelere göre K. da, kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Y. hakkında geçen yıl 2 kez uzaklaştırma kararı çıkarttı.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Edinilen belgelere gere Betül K.’ya yönelik açılmış çok sayıda dava ve icra takibi bulunuyor. Betül K.’ya yönelik icra takibi yapan kişiler arasında müteahhit Mehmet Y.’nin yanı sıra, İ. C. isimli bir kadının da olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Betül K. ise, “Herkes her kes ile ilgili bir şeyler” diyerek, daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

O MESAJLAR DOSYADA

Öte yandan, Adana'da yaşayan İ. C. isimli bir kadının da, Betül K. ile kardeşi H. K.'ya yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı. İ. K., Betül K.'nın kendisini korkutarak para aldığını belirtiği suç duyurusunda, Betül K.'nın kendisine gönderdiği WhatsApp mesajlarında ağır hakarette bulunduğunu kaydetti. Suça konu mesajlar da dosyaya sunuldu. KAYNAK HÜRRİYET GAZETESİ DİNÇER GÖKÇE