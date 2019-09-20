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İş vaadiyle getirilen kızlara fuhuş yaptırılmış

İstanbul polisi son yılların en büyük fuhuş operasyonuna imza attı. 44 ayrı adrese aynı anda yapılan operasyonda değişik ülkelerden kandırılarak getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı..

İş vaadiyle getirilen kızlara fuhuş yaptırılmış

İstanbul polisi son yılların en büyük fuhuş operasyonuna imza attı. 44 ayrı adrese aynı anda yapılan operasyonda değişik ülkelerden kandırılarak getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı..

20 Eylül 2019 Cuma 21:31
İş vaadiyle getirilen kızlara fuhuş yaptırılmış

İş vaadiyle getirilen kızlara fuhuş yaptırılmış


İş vaadiyle Türkiye'ye getirilen genç kadınlara İstanbul'da fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bu arada fuhuşa zorlanan kadınlardan birinin tuttuğu günlük çetenin yüz kızartan suçlarına tanıklık etti. Polisin ihbar üzerine başlattığı teknik takibin ardından fuhuşa zorlanan 15 kadını ifadeleri alınıyor.


İstanbul'da yurt dışından iş vaadiyle kandırılarak kente getirilen yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir şebekeye operasyon düzenlendi. 44 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen bir ajanda da ise mağdur kadınların fuhuş günlüğü çizelgesi yer aldığı ortaya çıktı.


Emniyete ‘Yurt dışından kadın getirilip fuhuş yaptırılıyor’ diye gelen bir ihbar Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İhbardan yola çıkan polis, kısa sürede bir kaç kişiye ulaştı. Tüm şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve nasıl çalıştıklarının tespit edilmesi için mahkeme kararı ile teknik ve fiziki çalışma yapıldı.

ÖNCE ÇALIŞMA SİSTEMLERİ ÇÖZÜLDÜ

Yapılan takiplerde fuhuş şebekesi elemanları tek tek tespit edildi. Ardından şebekenin çalışma sistemi ortaya çıkarıldı. polisin ulaştığı bilgilere göre şebeke, Özbekistan’dan iş vaadiyle kandırılan kadınlar getiriliyordu. Evlere yerleştirilen kadınlar, daha sonra fuhuşa zorlanıyordu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polisin 3 aylık takibi sonucu önceki gün düğmeye basıldı.üzerine Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Gebze ilçelerinde bulunan toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 2'si Türk 13'ü Özbekistan uyruklu 15 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

FUHUŞ GÜNLÜĞÜ TUTULMUŞ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dikkat çeken bir ajanda ele geçirildi. Ajanda da kadınların günlük fuhuş çizelgesi tutulduğu öğrenildi. Kadınlar, hangi adrese kiminle kaç paraya pazarlandığı tüm detayların yer aldığı ajandaya el konuldu. Emniyette ifadeleri alınan yabancı uyruklu mağdurlar ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi. 16 şüpheli ise adliyeye gönderildi.

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