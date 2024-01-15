İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı
İstanbul güne yangın faciasıyla uyandı. Sultanbeyli'de özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir şirkette çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.''ı.