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İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı

İstanbul'da çelik yapı malzemeleri üreten bir şirkette çalışan işçilerin barındığı konteynerda çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

15 Ocak 2024 Pazartesi 09:29
İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı







İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı



İstanbul güne yangın faciasıyla uyandı. Sultanbeyli'de özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.


İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir şirkette çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.''ı.

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Can KaybıYangınSultanbeyli
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