

İşgalci çetenin içinde polisler, tapu müdür ve gazeteci de var

İstanbul'da Fly Butik Residence isimli konut projesi iki yıl önce 25-30 kişilik bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal iddialarının ardından sürüştürülen soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı. Konut projelerini işgal eden silahlı çetenin içerisinde, rütbeli polisler, tapu müdür yardımcısı, mafya ve noter ile bir gazetecinin dahi yer aldığı ortaya çıktı.



Cumhuriyet Gazetesi'nde 28 Mart tarihinde "Emniyet ve savcılık suskun... Silahlı çete 'konut projesini' işgal etti!" başlıklı haberle gündeme getirmesinin ardından, iki yıl boyunca dokunulmayan inşaat çetesine İstanbul Emniyet Müdürlüğü dört ayrı operasyon yaptı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, onlarca üyesinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı çeteye dair tartışma yaratacak ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt’ta Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin yaptığı Fly Butik Residence isimli konut projesi iki yıl önce 25-30 kişilik bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal edildi. Başında “Kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, parada sahtecilik, uyuşturucu, dolandırıcılık ve tehdit” gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve Çeto Başkan olarak bilinen Çetin Şimşek bulunduğu çete, işgal ettiği konut projesine daire sahiplerini sokmadı. Yüzbinlerce lira para ödeyen yurttaşlar evleri tamamlanmadığı ve şantiyeye dahi giremedikleri için mağdur oldu. Çetenin projedeki 212 konutu 800 kişiye sattığı belirtildi. Yani bir daire yaklaşık 3-4 kişiye satıldı. Bu şekilde 300 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tahmin ediliyor.

4 OPERASYON DÜZENLENDİ: ONLARCA KİŞİ GÖZALTINDA

Başka konut projelerini de aynı şekilde işgal eden, müteahhitleri tehdit eden, daire sahiplerine saldıran çeteyi üst düzey emniyet amirlerinin koruduğu anlaşıldı. Çete içerisinde noterler ile tapu memurlarının da yer aldığı ve sahte satışların gerçekleştirildiği belirtildi. İki yıl boyunca harekete geçmeyen İstanbul Emniyeti, inşaat çetesi skandalının gündem olmasının ardından operasyonlar düzenledi., 20 Haziran’da yaptığı açıklamada, Fly Butik Residence çetesine nisan, mayıs ve haziran’da toplam dört operasyon düzenlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Çetenin Fly Butik inşaat projesine baskı ve tehdit ile yerleştiği, daireleri birden fazla kişiye sahte satış yöntemiyle satıp insanları mağdur ettiği, sitede yaşayanları evlerinden silah zoruyla çıkardığı” belirtildi.

Düzenlenen üç operasyonda 55 kişinin gözaltına alındığı ve 21 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Çeteye yönelik düzenlenen dördüncü operasyonda ise 22 kişinin gözaltına alındığı ve bazı şahısların da arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda ruhsatsız silahların ele geçirildiği ifade edildi.

TUTUKLANANLAR ARASINDA GAZETECİ VE POLİS DE VAR

Emniyet’in Fly Butik çetesine dair yaptığı açıklamada kamuoyuna duyurmadığı ayrıntılarda ise çete soruşturmasında tutuklananlar arasında Ahmet A. isimli gazeteci ile Mevlüt K. isimli bir polis memuru da yer alıyor. Ali A. isimli bir yabancı uyruklu şirket sahibi ile çok sayıda otel sahibi, emlakçı, müteahhit ise soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK SERVET

Fikriye Çağla Ö. isimli noter katibi ile noter tercümanı Emrullah D. de tutuklananlar arasında yer aldı. Esenyurt Asayiş Amiri Hüseyin C. tutuklanırken eski Tapu Müdür Yardımcısı Tacettin D. ise tutuksuz yargılanıyor. Çete içerisinde yer aldığı belirtilen kamuda görevlilerinin ise milyonlarca liralık servetlerinin olduğu, lüks araçlara sahip olduğu ifade edildi.