İŞİD'in infaz görüntüleri teröristin üstünde çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenboğa Havalimanı'ndan sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan Rus uyruklu şüphelinin IŞİD üyesi teröristlere sahte kimlik sağladığı belirlendi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlilerince Esenboğa Havalimanı'nda Kiev’den gelen uçaktan inen yolculara yönelik yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen bir kişi durdurularak arandı.

Üzerinde T.I. adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu olan kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine polis detaylı inceleme yaptı. Pasaportunun sahte olduğu tespit edilen şüphelinin çantasında ve üzerinde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyetin bulunduğu belirlendi. Aramalarda ayrıca sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş ülkeler arası seyahat amacıyla kullanılan Kovid-19 PCR test sonuçları ile sahte pasaportlarda farklı ülkelere ait giriş-çıkış damgalarının bulunduğu görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu gözaltına alınan şüphelinin Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. (24) olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.V. hakkında, geçmiş yıllarda terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle ülkeye giriş yasağı (G-87 kodu) olduğunu belirledi.

Özel ekip tarafından incelenen dijital materyal ile sahte dokümanlar arasında, sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, lamine, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport ve QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte ve gerçek kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Kovid-19 PCR test sonuçları, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleriyle vize belgelerine ait fotoğraflar, IŞİD üyelerine ait çok sayıda fotoğraf, video, IŞİD'in eylem ve infazlarına ait görüntüler ile örgütün illegal yayın organlarına ait videolar olduğu tespit edildi.

Terör örgütü IŞİD adına faaliyet gösterdiği ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



