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IŞİD'li teröristlerin evinde jandarma polis kıyafetleri çıktı

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de saldırı hazırlığı içinde olan hücre evine düzenlenen operasyonda el telsizleri, araç çakarları ile polis ve jandarma kıyafetleri çıktı.

01 Nisan 2024 Pazartesi 11:33
IŞİD'li teröristlerin evinde jandarma polis kıyafetleri çıktı






IŞİD'li teröristlerin evinde jandarma polis kıyafetleri çıktı


Moskova'yı kana bulayan terör örgütü IŞİD'in Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlar sürerken, Tacikistan ve Kırgizistan uyruklu iki teröristin İstanbul'da eylem hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.
Terör saldırısı için hazırlık yapan 2 IŞİD'li, İstanbul’da jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı. 2 hücre üyesinin yakalandığı evde jandarma üniforması, polis yeleği, çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu.

İstihbarat ve terörle mücadele ekiplerince İstanbul’da düzenlenen operasyonda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 IŞİD üyesinin yakalandığı bildirildi. Orta Asya kökenli oldukları belirtilen hücre üyelerinin barındıkları evde ise jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu.

Edinilen bilgilere göre, eylem arayışında oldukları düşünülen 2 kişilik IŞİD hücresine yönelik operasyonun düğmesine geçtiğimiz günlerde basıldı. Saldırı tasarladıkları ileri sürülen Tacikistan ve Kırgızistan kökenli biri kadın 2 kişilik hücre, MİT'in saha ajanları tarafından adım adım takip edildi. Uzun zamandır terör örgütü saflarında bulunan IŞİD üyelerinin bilgileri emniyete bildirildi.

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