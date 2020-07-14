Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İşkence ile senet imzalatan çeteye şok operasyon

Kocaeli'de işkence ederek zorla senet imzalatan çete polisin operasyonuyla çökertildi. Daha önce 6 kişinin tutuklandığı çetenin 10 üyesi daha yakalandı.

14 Temmuz 2020 Salı 11:54
İşkence ile senet imzalatan çeteye şok operasyon

İşkence ile senet imzalatan çeteye şok operasyon

Emniyet güçlerinin son günlerde sayıları hızla artan tefeci çetelerine yönelik operasyonları Koceli'ne sıçradı. Önceki Adana, Mersin, Çanakkale ve Konya'da çökertilen tefeci çetesinin ardından Kocali polisi vatandaşlara işkence ile senet imzalatan yapılanmaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine 21 Haziran günü Başiskele ilçesinde kendi iş yerinde öldüresiye dövülerek dolaba konulan R.T.'yi kurtardı. Borcu olan R.T.'yi dövdükleri belirlenip, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, 26 Mayıs'ta Ç.T. isimli bir kişinin de aracının önü kesilerek kaçırıldığını ve Başiskele ilçesindeki bir depoda 2 gün boyunca işkence yapılarak zorla senet imzalatıldıktan sonra serbest bırakıldığını tespit etti.

10 ŞÜPHELİ VE 1 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 10 Temmuz günü Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'da Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda K.Y., K.H.Y., B.Ö., A.K., M.T.O., B.O., Z.Ö., A.E.Y., O.Ö. ve M.E. yakalandı. Ayrıca operasyon sırasında, gözaltına alınan kişilerden birinin evinde olan, ancak çeteye dahil olmadığı tespit edilen F.Y. isimli kişinin de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 372 tabanca mermisi, elektroşok cihazı, aralarında şikayetçiler R.T. ve Ç.T.'nin de olduğu çok sayıda kişiye imzalatılmış senet ve beyannameler ile bir miktar kenevir ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Y. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı
Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var
İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var
Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi
Turhal'da Türk - Kürt kavgasını sosyal medya körükledi
Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı
Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı
Diyarbakır'da 1 milyarlık vurgun çetesi çökertildi
Diyarbakır'da 1 milyarlık vurgun çetesi çökertildi
'Desteklemelerimiz ürün ekilmeden önce bildirilecek ve yılda iki kez ödenecek'
'Desteklemelerimiz ürün ekilmeden önce bildirilecek ve yılda iki kez ödenecek'
Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 7 gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı
Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
Tramvayda gizli çekim yapan emekli hakim soluğu karakolda aldı
Tramvayda gizli çekim yapan emekli hakim soluğu karakolda aldı
Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı
Ambulansla yarışan kamyon | O sürücüye ceza yağdı
Teknede 150 kişi korona partisi düzenledi, polis ceza yağdırdı
Teknede 150 kişi korona partisi düzenledi, polis ceza yağdırdı
Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti
Otelden atılan kadın ortalığı karıştırdı | Polis güçlükle ikna etti
Küçük kıza sigara içiren kadına tepki yağıyor
Küçük kıza sigara içiren kadına tepki yağıyor
Otomobil hırsızı site bahçesinde terör estirdi
Otomobil hırsızı site bahçesinde terör estirdi
Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı
Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim