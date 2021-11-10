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İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş, 

Konya'da babası 14 yaşındaki kızını vurdurtmuştu, tetikçi kadından şok sözler: Zorunda kaldım!

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:41
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş, 

İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş, 

Konya'da boşandığı eşine gözdağı vermek isteyen baba 14 yaşındaki öz kızını Ayşenur B. isimli kadına vurdurtmuştu. Serbest kalan tetikçi Ayşenur B.'nin ifadesi ortaya çıktı: "Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım."
Konya'da, babası Ali E.'nin azmettirmesiyle, 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vuran Ayşenur B.'nin ifadesine ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, 14 yaşındaki kızı bacağından kurşunlayan Ayşenur B. "Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" dedi.


Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, "Sonra yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.


"ELİM TİTREYE TİTREYE TETİĞE BASTIM"

"6 yaşındaki kanser hastası çocuğuma zarar vermekle tehdit ettiler" diyen Ayşenur B., şöyle devam etti:  "Hüseyin bana bir silah verdi. Beni araçla cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirdim ve çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara yönelik ateş etmedim. Ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden geldiğimiz arabayla kaçtık. Yaşananlar nedeniyle pişmanım."

'BENİ VURAN BABAMIN SEVGİLİSİDİR"

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes A..., kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Ö.'yu da bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B... ile onu azmettirdiği belirlenen Ali E... ve Hüseyin Ç..'yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Ayşenur B... adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
KonyaTetikçi
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