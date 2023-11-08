İsrail'e öfkelenenler Türk şirketlerine saldırıyor



Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un kurucu ortaklarından Anadolu Grup tarafından Türkiye ile birlikte çok sayıda ülkede üretilen Coca Cola başta olmak üzere çok sayıda Türk şirket, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları gerekçesiyle sık sık saldırıya uğruyor. Son olarak Esenyurt'ta İsrail'i protesto eden bir şahsın Türk firması TABB şirketler grubu tarafından Türkiye genelinde işletilen restoran zincirine ait şubesine saldırması, bu tür saldırıları sosyal medya hesaplarından provoke eden isimleri akla getirdi.

HEDEF'TE YABANCI MARKALAR VAR

Esenyurt'ta, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., restoran zincirinin şubesine saldırdı. Restorana saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., meydandaki fast food restoran zincirinin şubesine geldi.

Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., şubenin camlarını kırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı?" şeklinde ifadeler kullandı.

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

