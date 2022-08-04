İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı



Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.

Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.