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İstanbul'da bir yılda 113 kişi sebepsiz yere öldürüldü

İstanbul'da 2019 yılında işlenen cinayetlere 282 kişi kurban gitti. 52 kadının öldürüldüğü cinayetlerde en çok bıçak kullanıldı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:23
İstanbul'da bir yılda 113 kişi sebepsiz yere öldürüldü


İstanbul'da bir yılda 113 kişi sebepsiz yere öldürüldü

Türkiye'de en çok cinayetin işlendiği şehir olan İstanbul'da 1 Ocak-24 Aralık tarihleri arasında 52'si kadın 282 kişi cinayete kurban gitti. En çok sokakta işlenen cinayetlerin 123'ünde tabanca, 88'inde ise bıçak kullanıldı. Cinayetlerde öldürülen 113 kişinin de sebepsiz yere öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da en fazla cinayetin işlendiği aylar ise 29'ar cinayetle geçen ekim ve nisan ayları oldu. En fazla cinayet işlenen ilçelerde Fatih, Küçükçekmece ve Esenyurt ilk üç sırada yer aldı. İstanbul'da cinayet işlenmeyen iki ilçe Şile ve Adalar oldu. Çatalca ilçesinde ise bir cinayet işlendi. İstanbul'da 2018 yılında ise 314 cinayet işlenirken, bu cinayetlerin 303'ü aydınlatılmıştı.


İstanbul'da 2019 yılında 282 kişi öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre  bu cinayetlerin 123'ünde tabanca, 88'inde ise bıçak kullanıldı. Cinayetlerin 127'si sokak üzerinde meydana gelirken, öldürülenlerin 52'si kadın. İstanbul'da en çok cinayet pazar ve pazartesi günleri işlendi. En az cinayet işlenen gün ise cuma olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da en fazla cinayetin işlendiği aylar ise 29'ar cinayetle geçtiğimiz Ekim ve Nisan ayları oldu. İstanbul'da 2018 yılında 314 cinayet işlenmişti.

GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistiklere göre 2019 yılı içinde 24 Aralık 2019 tarihine kadar 260 olay meydana geldiği belirtildi. Bu olaylarda 282 kişi öldürülürken, polis yaptığı çalışmalarda 645 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 127'sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Faili meçhul olarak gözüken 6 olayın failinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da 2018 yılında 314 cinayet işlenmiş, 303'ü aydınlatılmıştı.

614 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği kayıtları göre cinayetlerle ilgili gözaltına alınan erkek şüpheli sayısı 614 olarak kayıtlara geçerken, 31 kadın şüphelinin de cinayet işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul'da işlenen cinayetlerin 49'u yabancı uyruklu şahıslar tarafından işlendi. Polis bu cinayetlerin 48'inde şüphelileri gözaltına alırken 1 olay ise faili meçhul olarak kaldı.


EN FAZLA CİNAYET FATİH'TE İŞLENDİ

Polis kayıtlarına göre 2019 yılı 24 Aralık tarihi itibariyle en fazla cinayet Fatih ilçesinde işlendi. Fatih'te 27 kişi hayatını kaybederken, ikinci sırada 22 ölüm olayıyla Küçükçekmece ilçesi, 3.sırada ise 17 cinayetle Esenyurt bulunuyor. İstanbul'da cinayet işlenmeyen iki ilçe  Şile ve Adalar oldu. Çatalca ilçesinde ise  bir cinayet işlendi. 2019 yılı içinde Kadıköy'de 7, Beyoğlu'nda 15,.Şişli'de 8, Gaziosmanpaşa'da 12, Kağıthane'de 11, Esenler'de 9, Sultangazi 10, Zeytinburnu 12, Bahçelievler 12  cinayet işlendiği öğrenildi.

TABANCA, BIÇAK, AV TÜFEĞİ, DARP...

Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre İstanbul'da işlenen cinayetlerin 123'ünün tabanca ile işlendiği tespit edildi. 88 cinayette bıçak kullanılırken, av tüfeği ile 12, darp edilerek 13, boğarak ise 9, 11 cinayetin ise neyle işlendiği belirlenemedi.

EN ÇOK SOKAKTA EN AZ İŞ YERİ ÖNÜNDE

İstanbul'da meydana gelen cinayet olaylarının polis kayıtlarına göre 127'si sokak üzerinde meydana geldi. 26 cinayet cadde üzerinde, 80 cinayet ise ev içinde meydana geldi. 9 cinayet araç içinde işlenirken, boş arazide 13, parklarda ise 4 cinayet işlendi. İş yeri önünde ise bir cinayet meydana geldi.

113 CİNAYETİN SEBEBİ BELİRSİZ KALDI

Cinayet Büro Amirliği kayıtlarına göre İstanbul'daki cinayetlerin 113'ünün sebebi belirsiz kaldı. 32 cinayet aile içi şiddet, 17 cinayet eski husumet, 18 cinayet alacak verecek, 2 cinayet trafik kavgası, 1 cinayet kan davası, 4 cinayet aşk yüzünden, 2 cinayet uyuşturucu yüzünden, 32 cinayetin muhtelif sebepli kavga sonucu işlendiği belirtildi. İstanbul'da alkol yüzünden 2, gasp sonucu 3, psikolojik sebeple 1, mukavemet sonucu 1 kişinin öldüğü, ayrıca kadın meselesi yüzünden 5 cinayet işlendiği öğrenildi. İstanbul'daki 27 cinayet ise diğer sebeplerden işlendi.

PAZAR VE PAZARTESİ 50'ŞER CİNAYET

İstanbul'da en fazla cinayet ise pazar ve pazartesi günleri işlendi. İstatistiklere göre 2019 pazar günlerinde 50 cinayet, pazartesi günleri de 50 cinayet işlendi. Salı günleri 34 cinayet işlenirken, çarşamba 30 cinayet, perşembe 30 cinayet işlendiği kayıtlara geçti. 2019 yılında en az cinayet işlenen gün ise cuma günü oldu. Cuma günü 29 cinayet işlenirken cumartesi günü ise 40 cinayet işlendiği öğrenildi.

EN ÇOK NİSAN VE EKİM'DE CİNAYET İŞLENDİ

İstanbul'da 2019 yılında işlenen cinayetlerin en çoğu 29'ar cinayetle nisan ve ekim aylarında işlendi. İstatistiklere göre diğer aylarda işlenen cinayetler şöyle: Ocak: 22, Şubat: 11, Mart: 25, Nisan: 29, Mayıs: 22, Haziran: 26, Temmuz: 25, Ağustos: 17, Eylül: 24, Ekim: 29, Kasım: 18, Aralık: 12

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Anahtar Kelimeler:
Kadın Cinayeti
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