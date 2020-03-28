İstanbul'da çoçuklar market ve pazar yerlerine alınmayacaklar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararı alındığını açıkladı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı diğer bir açıklamada taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaması kararı alındığı duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada ; “Otobüs ile şehirler arası yolculuğun ‘Seyahat İzin Kurulu’nun iznine bağlanmış olması nedeniyle; taksi vb. araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

(Sözcü)