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İstanbul'da kritik fırtına için Valilik’ten uyarı

İstanbul Valiliği Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ne dayandırdığı açıklamasında, kritik fırtına için İstanbul'luları uyardı

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:39
İstanbul'da kritik fırtına için Valilik’ten uyarı

İstanbul'da kritik fırtına için Valilik’ten uyarı

   İstanbul Valiliği Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ne dayandırdığı açıklamasında, kritik fırtına için İstanbul'luları uyardı.İstanbul Valiliği Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ne dayandırdığı açıklamasında, rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden; Batı Karadeniz’in batısı ve Marmara denizinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti. Denizlere ait fırtınanın yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edildiği kaydedildi.

ÇATI UÇMALARINA VE SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

   Açıklamada, lodos fırtınası esnasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

   Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da yarın (27 Şubat Perşembe) havanın yağmurlu olması beklenirken; hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 26.02.2020 17:46
Anahtar Kelimeler:
İstanbulFırtına
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