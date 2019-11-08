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İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul polisi, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.

İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul polisi, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.

08 Kasım 2019 Cuma 09:07
İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gece yarısı operasyonunda çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.


İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik gece vakti özel harekat polislerin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanların ele geçirildiği görüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.

Edinilen bilgilere göre yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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