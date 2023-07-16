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İstanbul'da polise motosikletli saldırı | Polis memuru şehit

Ehliyetsiz sürücü, trafikten men edilen ve hacizli motosikletle trafikte dehşet saçtı. Kontrol noktasında kendisini durdurmak isteyen memurlara çarpın şahıs yakalandı.

16 Temmuz 2023 Pazar 14:53
İstanbul'da polise motosikletli saldırı | Polis memuru şehit

İstanbul'da polise motosikletli saldırı | Polis memuru şehit



İstanbul'da polis memurlarının 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikleti polislerin üzerine sürdü. Motosikletli saldırıda polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu.

İstanbul Kağıthane’de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. 


Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, önceki gün saat 18.30 sıralarında  Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kendisine defalarca ‘Dur’ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını artırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi.

Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. 

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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