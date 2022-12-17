İstanbul'da sokakları karıştırma girişimi



AKP muhalifi partiler ve siyasi gruplara yönelik saldırılar tırmanıyor. İstanbul'da DEVA Partisi ilçe teşkilatının esnaf gezisi sırasında iki kişi bıçaklanırken, Sosyalist Güç Birliği'nin İstanbul Kadıköy'de laiklik için düzenlediği eylem sırasında, 5 kişiden oluşan bir grup provokasyon girişiminde bulundu.



Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi ve SOL Parti’nin öncülüğünde kurulan Sosyalist Güç Birliği'nin Kadıköy İskele Meydanı'nda "Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak" sloganıyla düzenlediği eylem kısa bir gerginliğe sahne oldu.



Ellerinde üç hilal amblemli mavi bir bayrak taşıyan bir grup radikal dinci, eylem alanının yakınında provokasyon girişiminde bulundu.

Kitlenin tepkisini çeken ve 5 kişiden oluştukları görülen grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

DEVA PARTİLİLERE BIAKLI SALDIRI

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti sırasında bir kişi tarafından yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu. Üyelerinden Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralandığını bildiren Erol, yapılan tedavinin ardından durumlarının iyi olduğunu söyledi.



Yaşananları sosyal medya hesabından aktaran Erol, "Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Erol'un paylaşımları şöyle:

"Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur.

Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.

Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim. Durumlarının iyi olması sevindirici. Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!"