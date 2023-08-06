İstanbul Güngören'de 'yüksek sesle müzik' cinayeti
İstanbul Güngören ilçesinde aracında yüksek sesli müzik dinlediği için kimliği belirsiz motorsiklet sürücüsünün saldırısına uğrayan Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı. Çalışkanel'in yakınları olayın ardından hastaneye akın ederken, polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
"İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"
Ölen Sinan Çalışkanel'in akrabası, "Duyduk buraya geldik. Bir haber aldık 'ölmüş' dediler biz de buraya geldik. Nasıl olduğuna dair bilgimiz yok onu öğrenmek için geldik. İşinde gücünde bir insandı. Üzüldük şu anda" dedi.