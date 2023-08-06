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İstanbul Güngören'de 'yüksek sesle müzik' cinayeti

İstanbul'da otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel (38), yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü tarafından öldürüldü

06 Ağustos 2023 Pazar 19:22
İstanbul Güngören'de 'yüksek sesle müzik' cinayeti

İstanbul Güngören'de 'yüksek sesle müzik' cinayeti

İstanbul Güngören ilçesinde aracında yüksek sesli müzik dinlediği için kimliği belirsiz motorsiklet sürücüsünün saldırısına uğrayan Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı. Çalışkanel'in yakınları olayın ardından hastaneye akın ederken, polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bu arada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sinan Çalışkanel'in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından toprağa verildi. 

"İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

Ölen Sinan Çalışkanel'in akrabası, "Duyduk buraya geldik. Bir haber aldık 'ölmüş' dediler biz de buraya geldik. Nasıl olduğuna dair bilgimiz yok onu öğrenmek için geldik. İşinde gücünde bir insandı. Üzüldük şu anda" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
GüngörenCinayet
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