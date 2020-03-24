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İstanbul Havalimanı'nda Cezayirli rezaleti

Koronavirüs kabusu yüzünden ülkelerine alınmayan kalabalık bir grup Cezayirli İstanbul Havalimanı'nda polise saldırdı.

24 Mart 2020 Salı 02:02
İstanbul Havalimanı'nda Cezayirli rezaleti

İstanbul Havalimanı'nda Cezayirli rezaleti


Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda ülke sınırlarını kapattı. Kendi vatandaşlarını ülkesine almayan Cezayir yüzünden İstanbul'da havalimanı karıştı. Cezayir’in de benzer bir karar alması sonucu İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Cezayirliler polise saldırarak olay çıkardı.

Cezayir hükümetinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkeye girişleri durdurmasından dolayı İstanbul’da bulunan Cezayir uyruklu kişiler İstanbul Havalimanı’ndan ayrılamadı.


Salgın virüs nedeniyle Türkiye’ye de kabul edilmeyen Cezayirli kişiler, şehre zorla girmek için polislerle tartıştı. Bir süredir havalimanında protesto yapan Cezayir vatandaşları, İstanbul Havalimanı’nın adeta savaş alanına dönmesinin ardından bakanların devreye girmesiyle ülkelerine gönderildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Cezayirli
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