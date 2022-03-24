Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Brezilya - İstanbul arasında havadan uyuşturucu trafiği kuran çeteye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

24 Mart 2022 Perşembe 16:55
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu


İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda aralarında yer hizmeti personelinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da Gümrük ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu geleceğine yönelik ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti.

Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOperasyonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Röntgen için gelen hastaları dolandıran zanlı yakalandı
Röntgen için gelen hastaları dolandıran zanlı yakalandı
Bingöl Özel Harekat Binası'nda patlama oldu, 2 şehit var
Bingöl Özel Harekat Binası'nda patlama oldu, 2 şehit var
Aracında 52 kilo bomba bulunan polis memuru tutuklandı
Aracında 52 kilo bomba bulunan polis memuru tutuklandı
Ciciş Kardeşler | Esra Ersoy'a 10 yıl hapis
Ciciş Kardeşler | Esra Ersoy'a 10 yıl hapis
Evde sigara içme tartışmasında cinayet
Evde sigara içme tartışmasında cinayet
Hırsızın çaldıkları polis ekiplerini şaşkına çevirdi
Hırsızın çaldıkları polis ekiplerini şaşkına çevirdi
Polisin kullandığı sivil araçta 52 kilo patlayıcı çıktı
Polisin kullandığı sivil araçta 52 kilo patlayıcı çıktı
Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar
Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar
Nuray Demir Cinayeti | Otel odasında cansız bedeni bulundu
Nuray Demir Cinayeti | Otel odasında cansız bedeni bulundu
Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı
Korkuluk hırsızını sosyal medya yakalattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim