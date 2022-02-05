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İstanbul Havalimanı’nda uluslararası uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı’nda piyasa değeri 50 milyon Euro olan 1 ton 105 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 20:49
İstanbul Havalimanı’nda uluslararası uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı’nda uluslararası uyuşturucu operasyonu


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kuzey Makedonya ile ortaklaşa başarılı bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi ve kontrol faaliyetleri sonucunda, Çin’den gönderilen ve Türkiye üzerinden transit olarak Kuzey Makedonya’ya ulaştırılmak istenen kargo riskli olduğu tespit edildi.

KİMYASAL MADDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerinde numune alınarak yapılan analizde söz konusu kimyasal maddenin beyan edildiğinin aksine, uluslararası sözleşmeler kapsamında kontrole tabi olan ve ulusal mevzuatta da Sağlık Bakanlığının kontrolüne tabi maddelerden olduğu tespit edildi. Bahsi geçen 1 ton 105 kilogram kimyasal maddenin uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir madde olduğu belirlendi.

ULUSLARARASI ORTAK OPERASYON

Daha sonra ise Gümrük Muhafaza birimlerince Kuzey Makedonya makamlarıyla temas kurularak uluslararası ortak operasyon için düğmeye basıldı.

Alıcılarının tespit edilerek uluslararası bağlantılarının belirlenmesi için Türk Gümrük Muhafaza Teşkilatı, Kuzey Makedonya Organize ve Ağır Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uyuşturucu Kaçakçılığı Birimi ile iki ülkenin ilgili Başsavcılıkları arasında yürütülen işbirliğiyle, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından koordine edilen bir uluslararası kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Belirtilen maddeyi taşıyan kargonun Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'e ulaşmasını ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından ülkedeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada 50 milyon Euro değerinde uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 1 tonun üzerinde kimyasal madde ele geçirildiği ve 2 şahsın tutuklandığı belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Havalimanı
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