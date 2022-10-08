

İstanbul İstinye Park AVM'de silahlı çatışma, yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de ünlülerin uğrak yeri AVM'lerde silahlı çatışmalara bir yenisi daha eklendi. İstinye Park'ın restorant bölümünde yer alan Masa Restaurant’ta bugün yine tartışma çıktı, Tartışma iki grup arasında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, restoranda yemek yiyen müşteriyle birlikte 2 kişi silahla yaralanırken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park'ta bugün saat 14.30 sıralarında alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı.



Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 AYDA İKİNCİ AVM DEHŞETİ

İstanbul Sarıyer’de Vadistanbul AVM’deki The Galliard Restoran’da 11 Eylül’de 20.00 sıralarında iki grup arasında silahlı Çatışma çıktı. Çatışma sırasında Azerbaycanlı Rakif A. (35), Mehraj K. (26), Qulam İ. (23) ile İranlı Seyyad A. (33) ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K. yaraland