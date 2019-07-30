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İstanbul polisi göz açırmadı, otomobil hırsızları tatile çıktı

Otomobil hırsızlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam edince, tarihte ilk kez 4 gün boyunca araç hırsızlığı vakıası yaşanmadı..

İstanbul polisi göz açırmadı, otomobil hırsızları tatile çıktı

Otomobil hırsızlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam edince, tarihte ilk kez 4 gün boyunca araç hırsızlığı vakıası yaşanmadı..

30 Temmuz 2019 Salı 21:48
İstanbul polisi göz açırmadı, otomobil hırsızları tatile çıktı

İstanbul polisi göz açırmadı, otomobil hırsızları tatile çıktı


İstanbul polisinin otomobil hırsızlık çetelerine yönelik operasyonu, soygunculara nefes aldırmadı. Çetelere karşı peş peşe düzenlenen operasyonların ardından, otomobil hırsızlığı 30 yıl sonra sıfır çekti. İstanbul emniyetinin 30 yıllık istatistiklerine göre, günlük 120’leri bulan oto hırsızlığı, iki hanelerden, tek hanelere kadar geriledi. Temmuz ayında ise tarihi günler yaşandı. Tam 4 gün İstanbul’da oto hırsızlığı hiç yaşanmadı. Bu rakam emniyet kayıtlarına bir rekor olarak girdi.


3 HANEDEN 1 HANEYE İNDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 1989 yılında Gayrettepe’ye taşınmasının ardından tutulan istatistik verilerde ilginç rakamlar çıktı. Günde 120’nin üzerinde araç çalınan İstanbul’da bu veriler gittikçe azaldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nin peş peşe yaptığı operasyonlar günlük 3 haneli rakamlara yükselen oto hırsızlık olayları tek hanelere kadar indi.

30 YIL SONRA İLK YAŞANDI

En son Ekim 2008 yılında tek haneye düşen oto hırsızlığı tekrar çift hanelere çıkmıştı. Temmuz ayında ise emniyet kayıtlarında bir ilk yaşandı. Temmuz ayının farklı 4 gününde İstanbul’da hiç araç çalınmadı. İstatistiklerde 4 gün sıfır çekti. Bu rakamda emniyet kayıtlarına önemli bir veri olarak girdi.

VALİ YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden 27 Mayıs günü attığı twitte İstanbul’da son 4 ayda oto hırsızlığın düştüğünü ifade etmişti. Vali Yerlikaya şöyle açıklama yapmıştı;

ARAÇ HIRSIZLIĞI OLAYLARI AZALDI

İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;

2019 yılının ilk 4 ayında “Araç Hırsızlığı” olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 28, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 37 azaldı.
 

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