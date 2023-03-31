İstanbul Silivri'de zincirleme kaza 27 yaralı var
İstanbul Silivri'de D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
1'İ AĞIR 27 YARALI!
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.