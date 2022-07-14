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İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı

İstanbul'un göbeğindeki üst geçitte nitelikli cinsel saldırı: 'Amacım kendisine tecavüz etmekti'

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:15
İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı

İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı

Maltepe'de kıyafetlerini çıkararak üst geçitten geçen 25 yaşındaki kadına saldıran Bahaddin Ç. (26) tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ifadesinde "Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.


Olay 7 Temmuz günü öğlen saatlerinde Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Bahaddin Ç. (26) kıyafetlerini aniden çıkartarak üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldırdı. Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç. kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin minibüsü durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

'AMACIM KENDİSİNE TECAVÜZ ETMEKTİ'

Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, "Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.

MAZERETE BAK; 'SICAK OLDUĞU İÇİN YANLIŞ KARARLAR ALDIM'

Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin yanına gelmeye başladığını kaydeden Bahaddin Ç.'nin "Bunun üzerine üzerimden çıkarttığım kıyafetleri giyip hemen oradan uzaklaştım. Oradan D-100 Karayolu'na indim ve ilk gelen minibüse bindim. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım" dediği öğrenildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Bahaddin Ç.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
IstismarMaltepe
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