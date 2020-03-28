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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, izin ile seyahat kriterlerini açıkladı

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

28 Mart 2020 Cumartesi 16:06
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, izin ile seyahat kriterlerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, izin ile seyahat kriterlerini açıkladı

   İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması kararıyla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu belirtti. Yerlikaya, Kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerin kriterlerini ise şöyle sıraladı: 

* Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, 

* Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan,

* Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValisiAli Yerlikaya
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