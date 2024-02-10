İstanbul ve Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 ilde 'Kalkan-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce 3,5 ay süren takip sonucu Edirne ve İstanbul'da 30 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.