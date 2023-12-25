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İstanbul Viaport AVM'de yangın çıktı

İstanbul Anadolu Yakası'nın ünlü AVM'lerinden Viaport'ta dumanlar yükseldi İBB'ye ait çok sayıda itfaiye aracı bölgeye geldi

25 Aralık 2023 Pazartesi 13:40
İstanbul Viaport AVM'de yangın çıktı






İstanbul Viaport AVM'de yangın çıktı


Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te bulunan Viaport Alışveriş Merkezi’nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Viaport Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve sağlık kuruluşlarına ait çok sayıda ekip Viaport önünde bekleyişini sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Edinilen ilk bilgilere göre Viaport AVM'nin dördüncü katındaki restoranın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 25.12.2023 15:05
Anahtar Kelimeler:
YangınViaportViaport AVM
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