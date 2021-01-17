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İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu

Terör örgütü PKK'ya yönelik Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonda ele geçirilen sözde karargahta isimleri bulunan 8 terörist İstanbul'da yakalandı.

17 Ocak 2021 Pazar 18:43
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu

İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu


PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sırasında, örgütün Suriye kolunda yer alan 8 kişi İstanbul'da yakalandı. Türkiye'ye mülteci kimliği ile giren teröristlerin isimleri sınır ötesi operasyonde ele geçirilen bina içinde bulundu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gece düzenlediği operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG’li teröristlerin Suriyeli mültecilerin arasına sızarak İstanbul’a geldiği tespit edildi. Barış Pınarı harekatı ile PKK/PYD/YPG’den temizlenen Tel-Abyad bölgesinde terör örgütünün kullandığı sözde karargâh binalarında ele geçirilen örgütsel dokümanlar incelendi ve bazı teröristlerin kimlik bilgilerine ulaşıldı.


İstihbarat birimlerinin yaptığı araştırmanın ardından teröristlerden bazılarının Suriyeli mültecilerin arasına karışarak İstanbul’a geldiği tespit edildi.


Teröristlerin yerlerinin belirlenmesiyle polis operasyon düzenledi ve 8 teröristi gözaltına aldı. Yakalanan teröristlerden M.H.’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde TSK ve SMO birliklerine karşı 2016’da Çobanbeyli ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı yüklü araç ile düzenlenen saldırıya katıldığı belirlendi.

M.H.’nin aynı zamanda TSK ve SMO birliklerine ait bilgileri de terör örgütüne aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınanlardan S.A.’nın Haseke bölgesinde terör örgütünün sözde istihbarat biriminde çalıştığı, B.D.’nin ise örgütün sağlık yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.


Suriye de bulunduğu dönemde terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde bulunan Ş.R. ile Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Mabatlı bölgesinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen ve terör örgütünün sözde Afrin asayiş yapılanması içinde yer aldığı belirlenen S.U. da operasyonda gözaltına alındı.

Yine terör örgütü PKK/YPG’nin kırsal alanında silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen B.Y., Ş.D., Z.K. ve Ş.D.’de farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. KAYNAK HaberTürk

Son Güncelleme: 17.01.2021 19:54
Anahtar Kelimeler:
PKKSuriyeli TeröristlerSuriyeli PkklılarİstanbulOperasyon
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