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İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı

Kadıköy Rıhtım'da yürüyenlerin çoğunun sık sık karşılaştığı sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ı istek şarkısını çalmadığı gerekçesiyle öldüren zanlı tutuklandı

03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:36
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı

İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı


Türkiye'yi kutuplaştıran kavgacı dil, gerginliği öfkeyi artırırken, sokakta istediği şarkıyı çalmayan müzisyen hunharca işlenen cinayete kurban gidebiliyor. 

İstanbul'da Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan 30 yaşındaki müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren zanlı Mehmet Caymaz, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde rıhtımında dün akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülen zanlının tutuklanmasına karar verdi.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet savcısına ifade veren Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirterek, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline gittiğini ve alkol aldığını söyledi.

"TEHDİT" İDDİASI!

Sahilde bir grubun müzik çaldığını kaydeden Mehmet Caymaz, ifadesinde ilginç iddialarda bulundu:

"Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti. Karşılık vermedim. Sonrasında bu kişiler bir anda üzerime doğru hamle yaptı. 3 kişi olmaları nedeniyle yanımda taşıdığım bıçağı cebimden çıkararak üzerime gelenlere bir defa savurdum. Bu savurma sonucunda şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum."

Aralarında arbede yaşandığını, sonrasında Cihan Aymaz'ın denize düştüğünü anlatan şüpheli Mehmet Caymaz, diğer kişiler kendisine saldırmaya devam ederken kavgayı bırakıp denize atladığını söyledi. Mehmet Caymaz, kurtarmak istediği Aymaz'ın kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdü.

Cihan Kaymaz'ı açıktan sahile doğru götürdüğünü, kıyıdaki arkadaşlarının Kaymaz'ı denizden çıkarttığını aktaran Mehmet Caymaz, Kaymaz'ın arkadaşlarının kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

Mehmet Caymaz, kendisini Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden çıkardığını söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Istek şarkısıRıhtımKadıköy
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