İstiklal Caddesi'nde bomba paniği



İstiklal Caddesi'nde hareketli anlar, Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde nöbet tutan özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerinin eşgalini aldığı şüpheli, İstiklal Caddesi'nde gezerken yakalandı.



Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir kişi iddiaya göre özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dedi. Sırt çantası bulunan bu kişi daha sonra hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden şüphelinin eşkalini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi İstiklal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından 3'lü priz, bilgisayar, dergi ve giyecek çıkarken, bomba izine rastlanmadı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.