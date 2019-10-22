Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97324
ALTIN
279.673
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.5997
EURO
6.5153

İstiklal Caddesi'nde bomba paniği

Özel güvenlik görevlilerine 'Çantamda bomba var' diyerek laf atan kişi, polis İstiklal Caddesi'nde gezerken yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde bomba paniği

Özel güvenlik görevlilerine 'Çantamda bomba var' diyerek laf atan kişi, polis İstiklal Caddesi'nde gezerken yakalandı.

22 Ekim 2019 Salı 00:54
İstiklal Caddesi'nde bomba paniği

İstiklal Caddesi'nde bomba paniği


İstiklal Caddesi'nde hareketli anlar, Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde nöbet tutan özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerinin eşgalini aldığı şüpheli, İstiklal Caddesi'nde gezerken yakalandı. 


Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir kişi iddiaya göre özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dedi. Sırt çantası bulunan bu kişi daha sonra hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden şüphelinin eşkalini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi İstiklal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından 3'lü priz, bilgisayar, dergi ve giyecek çıkarken, bomba izine rastlanmadı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özlem öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde yere yığıldı
Özlem öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde yere yığıldı
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a
Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a
Tutya Yılmaz, onlardan binlerce var, ama sen bir tanesin!
Tutya Yılmaz, onlardan binlerce var, ama sen bir tanesin!
İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu
İstiklal Caddesi'nde kablo koptu, tramvay seferleri durdu
Sivas'ta utanç verici girişim son anda engellendi
Sivas'ta utanç verici girişim son anda engellendi
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesişüpheli BombaBambaBombaBomba PaniğiBeşiktaş Vodafone Park Stadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi
Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi
Berber koltuğunda pompalı dehşet
Berber koltuğunda pompalı dehşet
PKK'ya çocuk kaçırmak için Suriye'den gelmişler
PKK'ya çocuk kaçırmak için Suriye'den gelmişler
Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...
Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...
Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı
Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı
Bebek katili PKK, hastaneyi ateşe verdi kaçtı
Bebek katili PKK, hastaneyi ateşe verdi kaçtı
Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca cinayet gibi kazada can verdi
Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca cinayet gibi kazada can verdi
Sarhoş sürücünün aracı seyyar bar gibi 
Sarhoş sürücünün aracı seyyar bar gibi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort