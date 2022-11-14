İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı | Kadın terörist yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili yakalandı. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 81 kişi yaralandığı saldırıyı düzenleyen kadın teröristin yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde sabaha karşı duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan saldırganın kimliği ve uyruğu henüz açıklanmadı.



Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıklarken; şüpheli kadının olay yerinden uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.

SOYLU: BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINDA

Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Beyoğlu’nda patlamaya ilişkin konuşan Soylu, saldırıyı PKK’nin düzenlediğini söyledi.

Soylu açıklamasında, şu bilgileri verdi:

“Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”

Bakan Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini şöyle açıkladı:

“Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu.”

BOZDAĞ: BİR KADIN BANKTA 45 DAKİKA KADAR OTURUYOR...

Katıldığı canlı yayında saldırı hakkındaki ayrıntıları açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor" demişti.

Bakan Bozdağ, “Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler” ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ açıklamasının devamında şöyle konuşmuştu:

SİYASİLERDEN ART ARDA MESAJLAR

“Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeside büyük fayda var.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…"

İYİ Parti heyeti daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

“İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum”

CADDE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, cadde tekrar yaya trafiğine açıldı.