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İstiklal Caddesi'nde maganda tacizini polis durdurdu

Metroda başlayan fiziki takip tacizi Taksim Meydanı, ardından İstiklal Caddesi'nde devam etti. Genç kadının tedirginliğini farkeden Güven Timleri tacizci magandayı gözaltına aldı.

20 Eylül 2020 Pazar 20:56
İstiklal Caddesi'nde maganda tacizini polis durdurdu

İstiklal Caddesi'nde maganda tacizini polis durdurdu

Kadınlara, genç kızlara yönelik tacizde sınır tanımayan magandaların cürretkarlığı polis ekiplerini bile şaşırttı. İstanbul'un göbeğinde saatlercü süren tacizi, güven timleri . İstanbul'un turistlik mekanı İstiklal Caddesi'nde bir kadını adım adım takip eden bir kişi güven timlerince kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.


Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.


Olay, İstiklal Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim’de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.’den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü.

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