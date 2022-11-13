İstiklal Caddesi'nde patlama | 5 kişi can verdi, yaralılar var

İstiklal Caddesi'nde patlama | 6 kişi can verdi, yaralılar var

İstanbul hafta sonu biterken meydana gelen patlamayla sarsıldı. Güneşli hava ile birlikte mevsimin en kalabalık günlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası 4 vatandaşımız can verdi, yaralanan 38 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybı sayısını 5 olarak duyurdu. Erdoğan patlama esnasında 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Erdoğan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada patlamanın bir terör kokusu geldiğini belirterek "Elde edilen görüntülerde bir kadının rol oynadığına dair tesbitler var" dedi..

Polis patlama sonrası bölgeyi abluka altına alırken cadde yaya trafiğine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2'si ağır, 81 yaralımız var. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır.

DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI

17:46 Vali Yerlikaya yaptığı ikinci açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

17:33 İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. Öte yandan İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin patlamayla ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

17:15 RTÜK yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" dedi.

17:01 Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kayıpları ve çok sayıda yaralının da olduğu bildirilen patlama üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den bir "uyarı" geldi. Şahin Twitter paylaşımında, "Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

16:55 İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız" dedi.

16:54 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada can kaybı ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



16:43 Yansıyan görüntülerde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, yurttaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.