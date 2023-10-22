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İstismar davasında karar günü | 6 yaşında evlendirilmişti

6 yaşındaki kız çocuğunu müridiyle evlendiren baba Yusuf Ziya Gümüşel, Anne Fatma Gümüşel ime müridi Kadir İstekli davası hakkında karar duruşması yarın yapılacak

22 Ekim 2023 Pazar 14:34
İstismar davasında karar günü | 6 yaşında evlendirilmişti






İstismar davasında karar günü | 6 yaşında evlendirilmişti


Türkiye'yi ayağa kaldıran Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşında çocukken evlendirdiği iddiasıyla başlayan dava süreci yarın sona eriyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarıö ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davada 17 Temmuz’da görülen duruşma Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etmişti. 9 Ekim’de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel’in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti ve dava bu nedenle 23 Ekim’e ertelenmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
IstismarHiranur Vakfı
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