İstismar davasında karar günü | 6 yaşında evlendirilmişti
Türkiye'yi ayağa kaldıran Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşında çocukken evlendirdiği iddiasıyla başlayan dava süreci yarın sona eriyor.
KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davada 17 Temmuz’da görülen duruşma Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı istifa etmişti. 9 Ekim’de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel’in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti ve dava bu nedenle 23 Ekim’e ertelenmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.