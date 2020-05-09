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İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı

İstanbul'da itfaiye ekibinin tatbikatı sırasında meydana gelen feci kazada itfaiye eri Emircan Çolak görev şehidi oldu.  Ağır yaralanan Mehmet Ali İnal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:55
İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı


İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı


Kadıköy'de itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. Merdiven karşı binaya da çarparken yaralanan 2 itfaiyeciden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada "Personelimiz Emircan Çolak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Öte yandan ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Ali İnal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda, saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından yine merdivenle çatıdan indirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen itfaiyecilerden biri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise olay yerine yakın olan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak hayatını kaybetti. İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy İtfaiye İstasyonumuzda meydana gelen kaza sonucu personelimiz Emircan Çolak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Öte yandan kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle yolda bulunan otomobilde ve merdivenin düştüğü binanın çatısında hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipler ve savcı incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekipleri ise binadaki zarar gören mermerleri, düşmemesi için yerinden söktü. Merdivenin hasar verdiği binanın en alt katında kadayıf dükkanı bulunan Maşuk Delal, "İçeride kadayıf yapıyordum, çalışıyordum. Baktım ses geldi. Ses gelince deprem oldu zannettim. Dışarı kaçtım. Dışarıda vinci görünce geri kaçtım. Olay sakinleşince dışarı çıkıp baktım. Sepetin içerisinde herhalde itfaiye çalışma yapıyordu. O anda düşmüşler" dedi.

Merdivenin kırılmasıyla birlikte sepet kısmında bulunan itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. İtfaiye eri Emircan Çolak'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastanede tedavisi süren Mehmet Ali İnal'dan da acı haber geldi. İnal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul itfaiyesi, İnal'ın ölüm haberini sosyal medyadan duyurduğu açıklamada, "Kadıköy İtfaiye İstasyonumuzda meydana gelen kaza sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan personelimiz Mehmet Ali İnal da şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yarın saat 09.00 Kadıköy itfaiyesi önünde düzenlenecek törenin ardından itfaiye erlerinin cenazelerinin memleketleri Samsun ve Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 10.05.2020 03:08
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