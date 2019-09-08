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İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.

İstanbul'da gaspçıların, bağımlıların ve dilencilerin cirit attığı İstiklal Caddesi'nde, henüz hayatının baharında 23 yaşında İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu genç bir kaç lira uğruna katledildi..

İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.

İstanbul'da gaspçıların, bağımlıların ve dilencilerin cirit attığı İstiklal Caddesi'nde, henüz hayatının baharında 23 yaşında İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu genç bir kaç lira uğruna katledildi..

08 Eylül 2019 Pazar 03:23
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.

İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.

İstanbul'da uyuşturucu bağımlılarının, yabancı uyruklu dilencilerin, gasp çetelerinin gece yarısı adeta istila ettiği İstiklal Caddesi'nde, 23 yaşında hayatının baharında bir genç bıçakla katledildi. Korkunç olay İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre gaspçıların saldırısına uğrayan iki genç bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan gençlerden birisi hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinde kaçarak kayıplara karıştılar.

İTÜ'DEN YENİ MEZUN OLMUŞTU!

Edinilen bilgilere göre akıllara durgunluk veren olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi.

Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor. Halit Ayar'ın emekli bir polisin oğlu olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
İstiklal CaddesiBıçaklı SaldırıGaspGaspçı CinayetiTramvay Durağı
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