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İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı | Faili yakalandı

İYİ Parti İstanbul il başkanlığına düzenlenen silahlı saldırı, politika gündemine bomba günü düştü. Saldırganın yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

31 Mart 2023 Cuma 18:15
İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı | Faili yakalandı

İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı | Faili yakalandı

Seçimler öncesi gerginliği tırmandıran silahlı saldırı olayının ardından tepkiler durmak bilmiyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının faili yakalandı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı: 

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."

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Son Güncelleme: 31.03.2023 18:20
Anahtar Kelimeler:
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