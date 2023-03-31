İYİ Parti il başkanlığına silahlı saldırı | Faili yakalandı

Seçimler öncesi gerginliği tırmandıran silahlı saldırı olayının ardından tepkiler durmak bilmiyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının faili yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığını paylaştı.

Türk Polisi yakalar????



İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.



Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda

bulunurken dikkatli olmaları gerekir.



Bizim görevimiz yakalamak.

Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.

Mahcup olursunuz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."