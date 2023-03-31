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İYİ Parti il binasına silahlı saldırı

Türkiye deprem felaketinin gölgesinde seçime giderken, AKP ve MHP'li yöneticilerin gerginleştirdiği ortamda İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenledi.

31 Mart 2023 Cuma 11:36
İYİ Parti il binasına silahlı saldırı

İYİ Parti il binasına silahlı saldırı



Batman'da kendisini hizbullahçı olarak tanıtan bir kişinin 'Kafalarını keseriz' tehdidinin ardından, dün de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TV ekranlarından açıkça Akşener'i hedef alan sözleri gerginliği artırıyor. Siyaseti geren açıklamaların peşinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.


İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis, binada incelemelerini sürdürüyor.

Türkiye seçime gün sayarken İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti'nin binasına saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.


Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı ögrenildi.


İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya ilişkin görünütüyü paylaşarak, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" dedi.


CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan İYİ Parti ile dayanışma mesajı paylaştı. Kaftancıoğlu, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiSaldırı
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