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İYİ Parti'ye bu kez belediye zabıtaları saldırdı

AKP'li Esenler Belediyesi, ilçe merkezindeki meydana kurulan İYİ Parti seçim standını hedef aldı. Belediye zabıtaları standı yerle bir etti.

11 Nisan 2023 Salı 07:54
İYİ Parti'ye bu kez belediye zabıtaları saldırdı


İYİ Parti'ye bu kez belediye zabıtaları saldırdı


Türkiye seçim sürecine muhalif partilerin il ve ilçe teşkilatlarını hedef alan silahlı taşlı saldırıların gölgesinde giriyor. İYİ Parti ve CHP teşkilatlarına yönelik silahlı saldırıların ardından bu kez AKP'li Esenler Belediyesi'nin resmi görevlileri kent meydanına kurulan seçim standlarını hedef aldı. 

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın seçim standına bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul merkezlerine düzenlenen silahlı saldırıların ardından bir provokasyon da Esenler'de yaşandı. İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın seçim standına bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi.


Kavuncu, açıklamasında "Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Esenler şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanına kurmuş olduğumuz standımız, Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır. Onlar korkuyor biz #Korkmuyoruz 15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak çok #AzKaldı"

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SeçimMuhalefetİyi PartiChpEsenlerSaldırı
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