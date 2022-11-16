İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı | Saldırgan silahını düşürdü



İYİ Partili isimlere yönelik yumruklu, sopalı silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. AKP karşıtı muhalif isimlere yönelik son saldırının hedefi İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Sekreteri Ali Kıdık oldu. İstanbul Halkalı'da silahlı saldırıya uğrayan Kıdık yara almazken, yaya olarak kaçan saldırganın kimliği henüz belli değil.

İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sn. @alikdk Halkalıda silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken Aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Beye isabet etmedi.

Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor. pic.twitter.com/yJQZiZtwGV — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) November 16, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken kurşun aracın ön kapısına isabet etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın saldırıya uğradığını duyurdu.

SALDIRGAN SİLAHI DÜŞÜRÜP YAYA OLARAK KAÇMIŞ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, "Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

İBB İYİ Parti Meclis üyesi Sinan Gümüş olay yerine giderek video çekerken, silahlı saldırı hakkında da şu bilgileri verdi:

Ali Bey arabasıyla Halkalı'dan Sefaköy'e gelen, gidiş-gelişli yol üzerindeki otobüs durağının önünden geçerken arabasına yolun hemen karşısından ateş edilmiş. O da can havliyle arabasını hızlıca sürüp yakındaki Nargile Restaurant’a sığınmış. Mermi 7.65 mm ile atılmış. Saldırgan panik halinde olay yerinden uzaklaşırken elindeki silahı da düşürüp yaya olarak kaçmış. Kapının sacından içeri girmiş mermi ama Ali Kıdık'a ulaşmamış. Sacdan içeriye girmiş ama kapıyı delip geçmemiş. Mermi direkt sürücünün olduğu yere atılmış ve Allah'tan sac kısmına denk gelmiş.

Havacılık sektörüyle ilgili web sitesinde genel yayın yönetmeni olan, yazıları kaleme alan Ali Kıdık son dönemde özellikle Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmaya başlandığını iş makinelerinin havalimanına girdiğini, fotoğraflarıyla birlikte yaptığı açıklamalarla ulusal gündeme taşımıştı.