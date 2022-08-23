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İzel Bardavit'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

İstanbul Sariyer'de sevilen iş insanlarından İzel Bardavit kaldığı sitenin otoparkında cansız bedeni bulundu. Bardavit'in yanında bir de silah bulundu

23 Ağustos 2022 Salı 18:39
İzel Bardavit'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?


İzel Bardavit'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?


Sarıyer’de Musevi iş insanı İzel Bardavit, yaşadığı sitedeki otopark içerisinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından iş adamının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turizmci Bardavit'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Açelya Sokak’ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri araç içerisinde hareketsiz halde birisinin olduğunu gördü.

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incemeler de hayatını kaybedenin kişinin İzel Bardavit (47) olduğu öğrenildi.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bardavit’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 çocuğu bulunan İzel Bardavit’in Musevi olduğu ve Turizm işletmecisi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

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