İzmir'de vinç faciası | İhmal iddiasına 3 gözaltı



İzmir'deki bir otel inşaatında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçiden 3'ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı’nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi.

İhmal iddiası, 3 kişi gözaltında!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinden de isimleri belli oldu.

Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunması nedeniyle başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde, 30 Aralık Cuma saat 17.30 sıralarında bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü.



İLK ETAPTA 4 İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

AĞABEYİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KENDİ KURTULDU

Ölen 6 kişiden 3’ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Kaza sonrası cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı'nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi.

Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ

İşçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüz'ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi. Ölen Fesih Çiftçi'nin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren diğer 3 işçinin de kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun.

MUSTAFA İDUĞ OLAY YERİNDE

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da facianın ardından olay yerine gitti. İduğ yaptığı açıklamada, ''2023'e bir gün kala Bornova'da büyük bir facia ile karşı karşıya kaldık. Saat 16:30 bu kazanın olması aslında büyük bir şans, eğer saat 17:00 sonrasında olmuş olsaydı burada ciddi anlamda 150-200 kişinin mağdur olacağı, vefatların artacğı bir kaza olabilirdi'' dedi.

''BELEDİYE İLE İLİŞKİSİZ BİR KONU!''

İduğ iş kazasının yaşandığı bölgede CHP İzmir İl Yöneticileri ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile bir açıklama daha gerçekleştirdi.

Kazada belediyenin bir sorumluluğu olmadığını aktaran İduğ, ''4 canımız vefat etti. Çok üzgünüz. Arama çalışmaları devam ediyor. Bornova Belediyesi’nin 2018 yılında vermiş olduğu bir ruhsat çalışması. Sorumluluk anlamında bakıldığında yapı denetim, şantiye şefi ve müteahhitin sorumlu olduğu bir iş kazası. İmar Kanunu 3194 28. Madde çok net açık belediye ile ilişkisiz bir konudur. Belediye ruhsat alma aşamasında gerekli çalışmaları yapar. Bunun dışında sorumluluk alanı tamamen bu saydığım üç gruba aittir. Dolayısı ile Bornova Belediyesi sorumluluk anlamında olması gereken çalışmaları yerine getirmiş bir belediyedir' ifadelerini kullandı.





